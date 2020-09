In slaap achter stuur met 2,18 promille: boete, 2 maanden rijverbod en alcoholslot LSI

10 september 2020

Bron: LSI 0 Izegem Een 49-jarige automobilist uit Izegem is door de Kortrijkse politierechter veroordeeld tot een rijverbod van twee maanden, een boete van 1.200 euro en de plaatsing van een alcoholslot. Hij was met 2,18 promille alcohol achter het stuur in slaap gevallen.

Op 21 september 2019 kon de politie M.P. slapend achter het stuur van zijn wagen aantreffen. De auto stond in Wevelgem in een graskant. P. bleek serieus dronken. Nochtans was hij een jaar voordien nog maar voor alcoholintoxicatie veroordeeld door een politierechtbank. “Ik ben vrachtwagenchauffeur”, verraste M.P. De politierechter trok grote ogen. Na zijn rijverbod zal hij opnieuw moeten slagen voor zijn theoretisch en praktisch rij-examen, medische en psychologische testen vooraleer hij opnieuw achter het stuur van een (vracht-)wagen zal mogen plaatsnemen. Eén jaar lang zal dat dan nog met een alcoholslot moeten gebeuren.