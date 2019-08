In het spoor van de renners die 100 jaar terug de verwoeste gewesten trotseerden: Vincent start maandag in wielertocht Omloop van de Slagvelden Charlotte Degezelle

14 augustus 2019

17u07 0 Izegem Acht ritten dwars door België, Frankrijk en Luxemburg die samen goed zijn voor 2.098 kilometer en 17.000 hoogtemeters. Een eeuw na datum komen op maandag 19 augustus 87 renners aan de start van de Omloop van de Slagvelden. Vincent Holvoet (39) is één van hen. De Izegemnaar is niet alleen een fervent fietsfanaat maar is ook historicus met een grote passie voor beide wereldoorlogen. De uitdaging is hem dus op het lijf geschreven. “Maar ik weet nu al dat ik mezelf onderweg ongetwijfeld meermaals zal vervloeken”, lacht hij.

Toen de Franse krant Le Petit Journal in 1919 als eerbetoon aan de vele soldaten die hun leven gaven voor de vrede een wielerwedstrijd langs de slagvelden van het westelijke front organiseerde, fronsten velen de wenkbrauwen. Wie durfde het nu aan om quasi 2.000 kilometer te koersen door de verwoeste gewesten waar de heropbouw nog moest beginnen en de wegen getekend waren door de oorlog, bomkraters inclusief? 87 renners kwamen aan de start. Onderweg werden ze geteisterd door regen, hagel en zelfs sneeuw. Velen vielen af door pech en uiteindelijk bereikten amper 21 renners de finish.

Door de jaren heen raakte deze heroïsche koers in de vergetelheid, tot Diksmuideling Frank Becuwe er in 2013 een boek overschreef. Dat inspireerde Luc Dossche uit het Oost-Vlaamse Oosteeklo om dit unieke stukje wielergeschiedenis nieuw leven in te blazen. Op maandag 19 augustus is het zover. Dan komen er opnieuw exact 87 sportievelingen aan de start van de Omloop van de Slagvelden. In totaal fietsen er 13 West-Vlamingen mee onder wie ook Izegemnaar Vincent Holvoet. Hij is wat je noemt een getraind fietser. “Ik heb dit jaar al 10.000 kilometer op de teller ”, vertelt hij. “Van maart tot oktober ga ik drie keer per week met de fiets naar mijn werk in Oostende (Vincent is leerkracht geschiedenis, aardrijkskunde en toerisme aan zowel het Ensorinstituut als het Koninklijk Atheneum Centrum nvdr.) , ik ben aangesloten bij WTC De Boscrossers en Peloton d’Hiver en maakte ook al diverse solotochten naar onder meer Luik en de Opaalkust. Ik ben op m’n best op lange afstand, maar toch wordt de Omloop der Slagvelden doseren. Ik heb geen flauw benul hoe m’n lichaam zal reageren als we dag na dag 300 kilometer afmalen. Ik heb bovendien sinds zes jaar een nieuwe heup al maak ik me daar niet echt zorgen over. Ze is ondertussen voldoende getest.”

Vincent hoorde over de Omloop via een kameraad van de Boscrossers. “Ik had direct interesse want het is de perfecte combinatie van mijn twee grote passies: wielrennen en de geschiedenis van de 20e eeuw. Maar iedereen aan wie ik vertelde dat ik me inschreven had, verklaarde me zot en zegt dat ik het niet mag onderschatten. Ik heb dan ook heel bewust getraind, al kunnen meerdere dagen regen of problemen met maag en darmen nog steeds roet in het eten gooien. Maar ik neem deel om de eindmeet te halen op 30 augustus en hoop bovenal op een veilige aankomst voor alle deelnemers. Maar de Omloop is meer dan alleen een sportieve uitdaging. Ik wil onderweg zeker ook stilstaan bij het verleden en kijk echt uit om door de streek van Verdun en de Vogezen te fietsen al weet ik niet of er veel tijd zal zijn om even te stoppen. Het is bovendien een zelfvoorzienende tocht. We moeten zelf onze overnachtingen en bevoorrading regelen. We mogen 15 kilo bagage meegeven met een vrachtwagen, maar daar houdt het mee op. Gelukkig heb ik de eerste dagen een volgwagen. Ik ken niemand van de andere deelnemers maar ben vrij sociaal ingesteld. Nu zeg ik nog dat ik zal proberen low profile te blijven, maar ‘k vermoed dat ik ondanks dat voornemen al snel de rol van gids op me zal nemen en zal toelichten wat zich ruim een eeuw terug waar afspeelde.”

