In deze gemeentes kunnen inwoners gratis klinken op het nieuwe jaar Valentijn Dumoulein

31 december 2019

12u12 0 Izegem Het nieuwe jaar inzetten gebeurt vaak met vrienden of familie, maar ook heel wat gemeentes willen traditiegetrouw met hun inwoners op het nieuwe jaar klinken. Verschillende onder hen organiseren dan ook een gratis nieuwjaarsreceptie voor hun inwoners. We zetten ze even op een rijtje:

* In Pittem zijn ze graag de eerste en dus kunnen de inwoners er op woensdag 1 januari al het glas heffen in zaal De Magneet.

* Lichtervelde doet mee en vanaf 10 uur kan je op Nieuwjaarsdag elkaar de beste nieuwjaarswensen geven in OC De Schouw.

* In Meulebeke wisselt het gemeentebestuur op zondag 5 januari vanaf 10.30 uur nieuwjaarswensen met zijn inwoners uit in ontmoetingscentrum Vondel.

* Diezelfde dag heft het stadsbestuur van Izegem vanaf 11 uur het glas op de Grote Markt. Zoals elk jaar kan je vanuit verschillende wijken een gratis bus van en naar het centrum nemen. Meer via de gemeentelijke website.

* Tielt kiest wederom de Hallentoren op de Markt als decor voor zijn nieuwjaarsreceptie. Die start om 11 uur. Ook hier kan je gratis shuttlebussen nemen vanuit de deelgemeentes Aarsele (10.30 uur), Kanegem (10.45 uur) en Schuiferskapelle (10.45 uur).

* Oostrozebeke geeft op 5 januari een nieuwjaarsdrink in OC Mandelroos. Alle inwoners kregen een uitnodiging in de bus. Bedoeling was die ter plaatse te ruilen voor een ecologische boodschappentas, maar door overmacht worden die pas eind januari geleverd. Zodra ze beschikbaar is, kan je die tegen de uitnodiging op het gemeentehuis komen ruilen.

* In Ledegem vindt de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie op 5 januari van 11 tot 13 uur plaats in lokaal dienstencentrum De Kring.

* Hooglede nodigt op zaterdag 11 januari niet alleen zijn inwoners maar ook de band The Amazing Flowers uit om er in sporthal Ogierlande vanaf 19 uur een gezellig feest van te maken.

* In Ruiselede kan je op vrijdag 10 januari vanaf 19 uur in de Zaal voor Sport en Spel op de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie terecht.