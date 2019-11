IN BEELD. Sinterklaas ontvangt kinderen in kasteel Wallemote Sam Vanacker

23 november 2019

16u41 4 Izegem De Sint en zijn Zwarte Pieten gebruiken net als vorig jaar weer Kasteel Wallemote in Izegem als uitvalsbasis in aanloop naar 6 december. 430 kinderen zullen dit weekend ontvangen worden in het Huis van de Sint.

Sinds 2016 ruilt Sinterklaas op uitnodiging van de Izegemse jeugddienst elk jaar zijn kasteel in Spanje in voor Kasteel Wallemote. Tijdens zijn verblijf zet hij de deuren van het kasteel open voor de kinderen, al zijn alle bezoekmomenten al volzet. Verspreid over twee dagen krijgen 43 groepen van telkens tien kinderen er een uitgebreide doe-rondleiding van een uur. Daarbij krijgen ze de kans om rond te snuisteren in de verschillende kamers van het kasteel.

Zo gaan ze onder andere langs in de keuken, de waskamer, de eetkamer, de speelgoedkamer, de TV-kamer, de leeskamer en de sportzaal, waar de Pieten het dakenlopen oefenen. Nieuw dit jaar is dat de kinderen ook de kans kregen om op de foto te gaan met de Sint en dat er ook een grote pot stond waar ze hun fopspenen kunnen achterlaten.