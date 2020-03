IN BEELD: Nog nooit was Izegem zo verlaten… LSI

19 maart 2020

12u57

Bron: LSI 0 Izegem Wie dezer dagen door Izegem rijdt, merkt het meteen. Drukke centrumstraten, verkeersaders en druk bezochte plaatsen liggen er verlaten bij. De oproep om in tijden van corona thuis te blijven, mist zijn effect in het straatbeeld niet.

Op enkele auto’s, een verdwaalde fietser of voetganger na, ligt het leven in Izegem zo goed als stil. Wij trokken donderdagvoormiddag even de straat op en stelden met eigen ogen vast hoe leeg de straten zijn. De Roeselaarsestraat, de centrumbrug, het station, het sportcentrum, de buurt van cultureel centrum De Leest, de doorgaans erg drukke Rijksweg (N36),… overal is er nauwelijks of geen volk te bespeuren. Een beeld waar we de komende dagen of weken aan zullen moeten wennen. En een teken dat de oproep om zoveel mogelijk thuis te blijven toch goed opgevolgd wordt.

