IN BEELD: Kinderen klimmen, slingeren en springen op Grote Markt VDI

12 juli 2019

17u01 0 Izegem Het gros van de gemeentes vierde gisteren op 11 jul uiteraard de Vlaamse feestdag, maar in Izegem vond het volksfeest pas op vrijdag plaats. Om niet in conflict te komen met een concert in de Dulle Dunderdag-reeks werd besloten het feest pas op vrijdag 12 juli te laten doorgaan. De jeugd vond dat niet erg en zakte af naar een gezellig kinderdorp op de Grote Markt.

Daar konden ze uitzonderlijk al om 14 uur terecht. De voorbije jaren was dat maar rond 16 uur. “Maar om het feest al wat vroeger op gang te brengen werd besloten de kinderattracties al om 14 uur te openen”, vertelt Nick Verschoot van het 11 juli-comité. Er stonden springkastelen, maar ook een klim- en klautertoren. Ook schminken was een optie, net als zich amuseren op een slingermolen. ’s Avonds volgt er nog het meezingspektakel Vlaanderen Zingt met een optreden van Wim Leys en zijn band. In het tweede deel zingt iedereen samen met hen Nederlandstalige en Engelse klassiekers. De begeleiding gebeurt door studentenclub De Pekkers.