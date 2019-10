IN BEELD: ‘Griezeltjes’ lopen voor het goede doel Valentijn Dumoulein

25 oktober 2019

16u31 4 Izegem Net voor de start van de herfstvakantie mochten de kinderen van de Sint-Rafaëlsschool in Izegem zich nog eens laten gaan tijdens een Griezelrun. Verkleed als griezelige personages liepen ze een parcours rond de school voor de Warmste Week.

De school organiseert normaal jaarlijks een Halloweentocht, maar ruilde die dit keer in voor een Griezelrun. Daarmee willen ze Wannes Boudrez steunen. Hij kreeg een jaar geleden te horen dat hij de spierziekte ALS heeft. Zijn vrouw Mayté Leroy is leerkracht in de school. “Onze bijdrage voor de Warmste Week zal dan ook integraal naar ‘A Cure for ALS gaan”, zegt directeur Stefaan Maertens. “Dat is het wetenschappelijk onderzoeksfonds naar de ziekte, verbonden aan het UZ Leuven.”

De peuters en kleuters stapten zich warm, de kinderen van de lagere school waagden zich aan een loopparcours. Elke leerling kreeg een sponsorkaart om geld in te zamelen. Ze lieten zich sponsoren per gelopen ronde.