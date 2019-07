IN BEELD. 84 ploegen voeren knotsgekke strijd op Spel Zonder Grenzen VDI

14 juli 2019

09u43 0 Izegem Provinciedomein Wallemote-Wolvenhof vormde zaterdag opnieuw het decor voor Spel Zonder Grenzen. Liefst 84 ploegen namen het tegen elkaar op in een reeks knotsgekke proeven. Aan de hand van een hindernissenparcours en opblaasbare attracties streden ze voor het meeste punten.

Het evenement was al aan zijn achttiende editie toe. Opvallende trend: steeds meer dames wagen hun kans in het spel. Er is een gewoon en een gemengd klassement. In dat laatste bestaan ploegen uit minimum drie vrouwen. “Die gemengde teams zijn de laatste jaren aan een opmars bezig”, aldus de organisatie. “Het is uiteraard fijn om te zien dat vrouwen ook graag de uitdaging aangaan. We kunnen dat alleen maar aanmoedigen.” Het parcours bestond traditiegetrouw uit een zevental plezante hindernissen. Die moesten stuk voor stuk in zes minuten bedwongen worden. Het leverde heel wat leuke momenten én kiekjes op.