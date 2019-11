Illegaal aangetroffen tijdens fietscontrole aan Izegemse station VHS

13 november 2019

17u47 0 Izegem De politie heeft woensdag tijdens een controle op fietsverlichting een illegaal betrapt aan het station van Izegem.

De controles van woensdagmorgen vonden plaats aan het station in Izegem. Veel fietsers bleken in orde, anderen vlogen op de bon omdat hun verlichting niet of onvoldoende werkte. Bij de overtreders waren negen fietsers tussen 12 en 16 jaar, vier fietsers tussen 16 en 18 jaar en elf fietsers waren ouder dan 18. Eén fietser kreeg een proces-verbaal omdat hij het rode licht had genegeerd aan de spoorwegovergang. Er werd ook een bromfiets in beslag genomen die niet verzekerd was.

Tijdens de controle werd ook een 25-jarige man uit Ghana betrapt die illegaal in ons land verblijft. De dienst Vreemdelingenzaken zal nu beslissen wat er met hem moet gebeuren.