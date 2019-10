IJsberenclub plonst nieuw seizoen op gang Valentijn Dumoulein

07 oktober 2019

11u21 2 Izegem Eens de herfst nadert, vindt de Izegemse IJsberenclub het hoog tijd om elke zondag een frisse plons te wagen in openluchtzwembad De Krekel.

Op zondag 6 oktober stond hun eerste duik van het nieuwe seizoen op het programma. “We beginnen elke zondag om 10 uur te trainen”, zegt deelnemer Jurgen Vermeylen. “Op het programma staan lopen en buikspieroefeningen om op te warmen. Rond 11.20 uur gaan we dan in het water voor een verfrissende duik. Dit keer was de temperatuur van het water vijftien graden. Gemiddeld zijn we met tien tot vijftien mensen.” Wie mee wil duiken, is elke zondag welkom.