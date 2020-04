Hulp uit onverwachte hoek: Rotary Club Izegem schenkt 4.000 mondmaskers aan de stad VHS

02 april 2020

10u39 0 Izegem Dankzij goeie zakelijke relaties is Rotary Club Izegem er in geslaagd om 4.000 mondmaskers aan te kopen die geschonken worden aan de stad Izegem. De helft daarvan zijn intussen geleverd, eerstdaags volgt de rest.

“Toen we vernamen dat er een acuut tekort dreigde aan mondmaskers voor de eerstelijnszorg in Izegem en omgeving, vonden we dat we iets moesten doen”, zegt Rik Decock, voorzitter van Rotary Club Izegem. “Na wat rondbellen was er plots een mogelijk en we hebben direct toegehapt. Zo kunnen we in totaal 4.000 goedgekeurde chirurgische mondmaskers schenken. We financieren de aankoop met een deel van de opbrengst van ons jaarlijks wijn- en kunstevenement Izovino, waarmee we vooral lokale projecten steunen. Zo kochten we twee jaar geleden negen defibrillatoren aan die, in samenspraak met de stad, op verschillende openbare plaatsen, ter beschikking staan.”

Verdeling volgens prioriteiten

Inge Rots, diensthoofd bij het OCMW Izegem en ook voorzitter van Eerstelijnszorg RITS (Regio Izegem Tielt Samen), is heel tevreden met het initiatief van Rotary Club Izegem. “Dit geschenk uit de hemel maakt echt een verschil”, zegt ze. “We hebben een prioriteitenlijst opgemaakt voor de verdeling van de mondmaskers. Ziekenhuizen en woonzorgcentra worden nog toegeleverd via de overheid. We stellen echter vast dat het beschermingsmateriaal van huisartsen, thuisverpleegkundigen en andere eerstelijnszorgverstrekkers die ook in contact komen met coronapatiënten stilaan uitgeput raakt. De beroepsgroepen bovenaan de prioriteitenlijst zullen gecontacteerd worden om de mondmaskers te komen ophalen.”