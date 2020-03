Huis van het Kind krijgt Vlaamse subsidies Valentijn Dumoulein

09 maart 2020

17u15 0 Izegem Het pas opgerichte Huis van het Kind krijgt extra subsidies van de Vlaamse overheid. Ze geeft duizend euro om spel en ontmoeting extra te stimuleren.

“Het geld gaan we gebruiken voor allerlei evenementen die van het Huis uitgaan”, zegt zorgschepen Ann Van Essche (CD&V). “Dat kan gaan van een kinderfuif tot een feest voor nieuwkomers of een ontmoetingsmoment voor mensen die aan een babbelkamp deelnemen. Het kan bijvoorbeeld ook dienen om een bus in te leggen voor de jaarlijkse Buitenspeeldag. De concrete invulling moeten we de komende tijd nog wel bepalen. We zijn heel tevreden met de subsidie. Zo kunnen we het Huis van het Kind aantrekkelijker maken voor ouders en kinderen.”

In het Huis van het Kind kunnen ouders en kinderen terecht voor alles rond opvoeden en opgroeien. Het is een samenwerking tussen organisaties die helpen met kinderopvang, gezondheidszorg, het vrijetijdsaanbod, opvoedingsondersteuning, workshops en veel meer.