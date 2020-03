Horecakoppel heeft dankzij hotelmanager nipt vlucht terug uit Egypte: “Anders zaten we hier mogelijk vast tot in juni” Valentijn Dumoulein Frank Eeckhout

21 maart 2020

19u50 0 Izegem Even zag het er naar uit dat horecakoppel Ludo Segaert en Sabine Pruvoost door de coronacrisis mogelijk tot juni in Egypte vast zouden zitten. De uitbaters van brasserie Oud Iseghem op de Grote Markt in Izegem zagen hun vlucht door touroperator TUI geannuleerd en vreesden nog maanden in het land te moeten verblijven, maar hun hotelmanager kon nu alsnog een vlucht via Duitsland regelen.

Toen ze op 10 maart voor een deugddoende vakantie naar de Egyptische badplaats Marsa Alam vertrokken was er nog geen vuiltje aan de lucht, maar twee dagen later besliste de federale overheid om alle cafés en restaurants dicht te houden. Later volgden nog strengere maatregelen en op vandaag zitten we met z’n allen in ‘lockdown light’-modus.

Bijgeboekt

“Daar merkten we aanvankelijk niks van en de eerste dagen konden we nog rustig van onze vakantie genieten”, vertelt het koppel. “De verhalen vanuit België kwamen natuurlijk wel doorsijpelen en toen we hoorden dat cafés en restaurants nog tot 5 april verplicht dicht moesten hebben we hier bewust nog wat vakantiedagen bijgeboekt, gezien we toch niet meteen terug aan de slag zouden kunnen. Normaal gezien gingen we op zondag 22 maart ’s avonds terug naar België vliegen, maar gaandeweg hoorden we dat de ene na de andere touroperator niet meer naar Brussel vloog. TUI liet ons weten dat de vlucht van zondagavond plots geannuleerd was. We zijn nog vlug naar alternatieven beginnen zoeken, maar de eerste vluchten terug naar België die we online vonden, waren pas in juni beschikbaar.”

Verwarrend

Sabine en Ludo contacteerden nog het departement Buitenlandse Zaken en namen ook contact op met de Belgische Ambassade in Caïro. “Maar die lieten weten dat ze niet meteen iets konden doen en dat we op onze touroperator aangewezen waren”, zegt ze. “Die kon ons helaas niet verder helpen en dus waren we op onszelf aangewezen. Ondertussen hoorden we verhalen van andere reizigers. Er waren er bij die midden in de nacht verwittigd werden dat er een busje zou komen om hen naar de luchthaven zou voeren, maar dat kwam dan uiteindelijk niet af. Heel verwarrend en het zorgde bij alle betrokken dan ook voor heel wat stress. “

Via Duitsland

“Even zag het er naar uit dat we hier tot juni zouden vast zitten, maar na een hele namiddag rondbellen heeft de hotelmanager nog een vlucht via Duitsland voor ons kunnen regelen. Zaterdagnacht vliegen we terug en we landen in Neurenberg. Van daaruit zouden we nog een treinrit van zes uur hebben voor we terug in eigen land zijn. We kijken er naar uit om terug thuis te zijn, al beseffen we ook dat de situatie daar allesbehalve ideaal is. We moeten sowieso nog een poos gesloten blijven, maar het is goed dat we niet vast in Egypte zullen zitten, want de kosten begonnen al behoorlijk op te lopen.”