Horeca-functie voor kasteel Wolvenhof ligt op tafel



30 december 2019

12u33 3 Izegem Welke invulling krijgt kasteel Wolvenhof op provinciedomein Wallemote-Wolvenhof? Dat is de vraag die recent zowel op de provincieraad als in de gemeenteraad van Izegem klonk. Een horeca-functie blijkt een van de mogelijkheden te zijn.

Raadslid Giel Seynaeve (Vlaams Belang) stelde de vraag in Izegem en had via Kristof Pillaert (N-VA) op de provincieraad al iets over het onderwerp gehoord. “In de plenaire zitting van de provincieraad werden de concessies voor restaurant en cafetaria besproken”, zegt hij. “Hierin was er ook aandacht voor kasteel Wolvenhof, het broertje van kasteel Wallemote. Er was sprake van een opname in een groter horecaplan. Ook de declassering van dit gebouw – en dus volgens mij ook eventuele verminking – is ter sprake gekomen. Ik vraag mij af wat het standpunt van de stad is in dit dossier?”

Patrimoniumschepen Caroline Maertens (N-VA) bevestigt dat er recent een gesprek met de provincie over het onderwerp is geweest. “Dat gesprek verliep goed”, zegt ze. “We zijn er ons allemaal van bewust dat er iets met het kasteel moet gebeuren en we gaan samen naar een oplossing zoeken. De provincie kreeg het kasteel een paar jaar geleden voor 99 jaar in erfpacht van de stad. We hebben de provincie erop gewezen dat het aan het verkommeren is en dat we graag een plan van aanpak zouden hebben. Met een declassering gaan we echter niet akkoord en dat hebben we ook laten weten. Op dit punt staat er echter nog niets vast.”

