Hoofdverpleegkundige Sint-Jozefskliniek getuigt over werk en privé in coronatijden: “Het werk niet mee naar huis nemen, is een moeilijke opgave” Valentijn Dumoulein

08 april 2020

10u50 0 Izegem Dat het personeel van de Sint-Jozefskiniek zich dagelijks hard inzet om het coronavirus te bestrijden, blijkt uit de getuigenis van hoofdverpleegkundige Nadine Tytgat, die op de dienst Intensieve Zorgen mee de coronapatiënten verzorgt.

Haar getuigenis bereikt ons via haar dochter Marie-Julie Viaene (20). Zij tekende die op in het kader van haar stage op de dienst Communicatie van het ziekenhuis. “De medewerkers van het ziekenhuis krijgen het zwaar te verduren”, zegt Nadine. “De werkdagen zien er niet meer hetzelfde uit als een maand geleden. Volledig ingepakt in een dik pak, masker, helm en handschoenen om besmetting te vermijden, staan de verpleegkundigen en artsen dagelijks weer paraat.”

Ondanks de lange en lastige werkdagen zetten ze elke dag opnieuw de patiënten en hun familie op de eerste plaats. “Het is nu erg druk op de dienst, maar de hulp en steun van andere afdelingen maken het iets draaglijker”, vertelt Nadine. “Een woord van dank, zelfgebakken taart, pannenkoeken en chocolade brengen een positieve noot. Niets is belangrijker dan een hechte groep.Thuiskomen na zo’n lastige werkdag is voor de verpleegkundigen en artsen een moment van rust. Het werk niet mee naar huis nemen, is een moeilijke opgave. In de beginfase was dat zeker een uitdaging, maar naarmate er meer routine in de dagen komt, wordt dat iets makkelijker. De kleine dingen thuis worden van groot belang. Gezellig een film kijken of een spelletje spelen met het gezin doet wonderen. Even tot rust komen door een boek te lezen of een wandeling te maken, is voor hen zeer rustgevend.”