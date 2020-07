Hoe een coronamaatregel ook aangenaam kan zijn: op warmste dag van het jaar plaats genoeg in Izegems openluchtzwembad Valentijn Dumoulein

31 juli 2020

17u44 0 Izegem Wie vrijdag een verfrissende duik kwam nemen in het openluchtzwembad van Izegem had meer dan plaats genoeg. Waar het op andere jaren drummen is om binnen te mogen én te zwemmen, kon je nu in alle rust een baantje trekken. Of hoe de coronamaatregelen ook hun voordelen kunnen hebben.

“In andere zomers verwelkomden we met gemak 1.500 toeschouwers”, zegt Davy Grymonprez van de Izegemse sportdienst. “Maar door de coronamaatregelen mogen er nu amper honderd zwemmers in het openluchtzwembad. Eén per tien vierkante meter. Dat is een wereld van verschil, natuurlijk. Donderdag en vrijdag zaten we meteen aan die limiet van honderd mensen, die in de namiddag twee uur de tijd krijgen om te plonsen.” Het zwembad werkt met een reservatiesysteem om alles in goede banen te leiden. “Op minder drukke dagen kan iemand die hier zonder reservatie opdaagt toch nog binnen, maar dat was donderdag en vrijdag niet het geval. En ja, het is gebeurd dat we een paar mensen hebben moeten wegsturen omdat het zwembad vol zat. We moeten ons nu eenmaal aan de coronamaatregelen houden. Voor onze redders betekent dit ook minder werk, al moeten ze natuurlijk alert blijven. Het zijn uitzonderlijke tijden en we maken er het beste van.”

Zwemmers genieten

En de zwemmers? Die genoten met volle teugen van de ruimte. “Het valt inderdaad op dat we niet als haringen in een tonnetje moeten zwemmen”, zeggen vrienden Rachel Deven, Bouden Molenbergs, Emile en Astrid Clarysse. “Van ons mogen ze dit systeem altijd zo hanteren. Het is lekker makkelijk en je kan zwemmen waar je wil. Ook op de glijbaan is het niet aanschuiven en op de ligweide is er plaats genoeg om te zonnebaden. Niet alle coronamaatregelen zijn fijn, maar deze heeft toch een positief kantje”, besluiten ze.