Hitte zorgt voor ammoniaklek aan tankwagen langs N36 LSI

23 juni 2019

17u13

Bron: LSI 0

Langs de N36 in Izegem is zondagnamiddag ammoniumnitraat uit een geparkeerde tankwagen gelekt.

Een alerte fietser merkte de witte substantie ter hoogte van de topturnhal op het fietspad op en verwittigde de brandweer. Die stelde vast dat het goedje ongevaarlijk was. Wellicht was door de hitte de druk in de tankwagen van Transports Vervaecke te hoog opgelopen waardoor er wat substantie gelost werd. De brandweer spoelde het goedje – een zeer goed in water oplosbaar zout van salpeterzuur en ammoniak – weg met water en verwittigde de chauffeur van de vrachtwagen. Ammoniumnitraat is onder meer een belangrijke kunstmeststof en heeft een laag explosierisico.