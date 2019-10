Hinder in Roeselaarsestraat door werken aan bruggen E403 Valentijn Dumoulein

09 oktober 2019

11u07 5 Izegem Door onderhoudswerken aan de bruggen op de E403 tussen Rumbeke en Izegem zal er vanaf 21 oktober bijkomende hinder zijn op de Roeselaarsestraat (N357) in Izegem. Het verkeer zal tijdelijk slechts afwisselend door met behulp van verkeerslichten.

De werken zijn sinds 19 augustus bezig en situeren zich op de brug over het kanaal Roeselare-Leie, de brug over spoorlijn 66 en die over de Roeselaarsestraat. Voor het plaatsen van een voorlopige leuning, het wegnemen van de oude leuning en blauwe hardsteen en voor het bekisten en betonneren van de brug heeft de aannemer voldoende ruimte op de onderliggende weg nodig. Daarom zal het verkeer in de Roeselaarsestraat tijdelijk met verkeerslichten worden geregeld. De hinder zal tot 10 november duren. Bij slecht weer kan dit iets langer duren.

Tot die datum zal ook de carpoolparking ter hoogte van afrit 7 Roeselare-Haven omwille van veiligheidsredenen afgesloten blijven. Ter vervanging is er een bijkomende carpoolparking voorzien op de parallelweg tussen de rotonde aan Poco Loco in Roeselare en de afrit van de E403.