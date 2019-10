Hete assen veroorzaken brandje in garage van rijwoning: bewoners ongedeerd VHS

28 oktober 2019

19u38 0 Izegem De brandweer rukte maandagnamiddag uit naar de Koningin Elisabethlaan in Emelgem. Bewoners hadden er alarm geslagen omdat er in hun garage een brandje woedde.

Ze hadden een hele tijd tevoren assen uit het open haardvuur in een plastieken emmer gedaan en die in de garage gezet. Maar de assen bleken niet helemaal afgekoeld. Na een tijdje was er sprake van oververhitting en uiteindelijk ook vlammen. Bij aankomst van de brandweer was de emmer in kwestie al naar buiten gebracht. De spuitgasten blusten nog wat brandend papier in de garage en konden zich verder beperken tot het rookvrij maken van de woning. Niemand raakte gewond maar de bewoners waren wel fel onder de indruk. Ze werden opgevangen door buren.