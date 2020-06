Het laatste interview met Gerda Mylle (66): “Geleerd altijd op te komen voor mijn medemens”

Izegem

Gerda Mylle, indertijd eerste vrouwelijke burgemeester van Izegem, is deze namiddag onverwacht overleden in de Izegemse Sint-Jozefskliniek. In december 2018 gaf ze naar aanleiding van haar afscheid van de politiek nog een ruim interview aan deze krant. “Als politicus moet je beseffen dat je maar een bepaalde tijd mee kan draaien. Ik heb dat drie legislaturen vanuit de meerderheid kunnen doen. Met veel trots en voldoening, maar op een bepaald moment is het mooi geweest.”