Herinrichting Vijfwegen start in het najaar Valentijn Dumoulein

03 maart 2020

12u04 0 Izegem De riolerings- en wegenwerken aan de Vijfwegen- en Kachtemsestraat gaan dit najaar van start. Daarbij zal ook het belangrijke kruispunt op de Vijfwegen van uitzicht veranderen.

Het kruispunt krijgt een parkeerhaven. Het terrein ligt ondertussen al enkele jaren braak, in afwachting van een verdere inrichting. Er komen verkeerslichten met ‘vierkant groen’, wat betekent dat fietsers en voetgangers de weg zullen kunnen oversteken zonder hinder van gemotoriseerd verkeer. In de Vijfwegenstraat komt er een fietssuggestiestrook. Wagens zullen er nog langs de weg kunnen parkeren. De rotonde aan de Centrale Brug krijgt dan weer een fietsverzamelplaats, waardoor schoolgaande jongeren veilig in groep de rotonde kunnen op rijden.

Ook voor fietsers die vanuit de Kachtemsestraat de Leon Bekaertlaan willen oprijden zal er een suggestiestrook zijn. Tijdens of na de uitvoering wordt een deel van de groenzone ingenomen als fietspad, zodat het beter kan aansluiten op het bestaande fietspad in de Leo Bekaertlaan. De stad voorziet 3,4 miljoen euro voor de werken. De afwerking is voor eind 2021 voorzien.

Eind maart start er ook een participatieproject op om de herinrichting van de Hogestraat in goede banen te leiden. Daarin zit ook de herinrichting van de Haverhuiswijk vervat.