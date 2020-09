Heilige Familieschool koestert grote bouwplannen, kapel wijkt voor buitenklasje Valentijn Dumoulein

02 september 2020

11u38 0 Izegem Bij de start van het nieuwe schooljaar koestert Prizma-basisschool Heilige Familie grote bouwplannen. De kapel en enkele leegstaande gebouwen maken plaats voor een polyvalente zaal, drie klassen, sanitair en een nieuwe speelzone.

“We kiezen resoluut voor een vergroening van ons schoolterrein”, vertelt directeur Maxim Esprit. “Het beton en enkele leegstaande gebouwen maken plaats voor een nieuw schoolgebouw. Dat zal een polyvalente zaal, drie klaslokalen en sanitair midden in het groen omvatten. De kinderen krijgen daar een nieuwe sport- én een speelzone bovenop. De kapel wordt ook afgebroken, maar we laten de contouren tot op 90 centimeter staan en maken daar een buitenklasje van. Op die manier blijft de vroegere aanwezigheid van de zusters tastbaar. De buitenklas zal een ideale plaats zijn om onder andere bezinningen te organiseren. Zo is er ook een knipoog naar de oorspronkelijke functie van de kapel. De polyvalente zaal vervangt de huidige parochiezaal. De parochiale verenigingen zullen buiten de schooluren gebruik kunnen maken van deze nieuwe zaal.”

Grote schuifdeuren

De klassen zullen onderling verbonden zijn met grote schuifdeuren. Daardoor kan de school de 3 klassen omtoveren tot één grote klasruimte. “We gaven architectenbureau Groep III mee om zo polyvalent mogelijke ruimtes te creëren”, zegt de directeur. “We moeten er terecht kunnen met onze allerkleinsten en onze oudsten. In totaal zitten er hier 425 kinderen op de schoolbanken, maar de klassen komen er niet vanuit het oogpunt om de capaciteit te vergroten, wel om het pedagogische comfort te verhogen.”

Het voorbije jaar renoveerde de school ook de stookplaatsen en het schrijnwerk van enkele klassen. Tegen 2023 zouden ook de andere klassen aangepakt moeten worden.