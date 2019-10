Heemkundige Bertrand Nolf overleden: “Izegem verliest een cultureel pionier” Valentijn Dumoulein

29 oktober 2019

16u27 0 Izegem Heemkundige Bertrand Nolf is op maandag 28 oktober overleden aan de gevolgen van een slepende ziekte. Hij werd 68 jaar. Zijn grote passie was geschiedenis. Hij was antiquair-restaurateur, maar ook stadsgids en archivaris bij heemkring Ten Mandere en de Bosseniers van Sint-Barbara Izegem. Hij werd dit voorjaar nog gehuldigd als voorvechter en redder van het Izegemse stadsarchief. De Cultuurprijs gaat dit jaar ook naar hem.

Met het artikel over de Beeldenstorm van 1566 en de gevolgen voor de Izegemse regio sleepte Bertrand in 2014 de Prijs Heemkunde West-Vlaanderen in de wacht. Daarnaast is hij de grote bezieler én redder van het historisch stadsarchief. Dankzij hem werden jaren geleden heel wat waardevolle historische archiefstukken gered van de papiercontainer. Hij ijverde er ook voor om een symbolische markering aan te brengen op de historische waterput op de Grote Markt.

Vaandeldrager

Burgemeester Bert Maertens is vol lof over Bertrand Nolf. “Izegem verliest een culturele pionier, een vaandeldrager voor onze stad. Zijn afscheid van het leven komt niet onverwacht, maar is daarom niet minder wreed.” Ook cultuurschepen Kurt HImpe blikt terug op leven en werk van Bertrand Nolf. ““Je zette je zo hard in voor de geschiedenis van de stad, voor de familiekunde en voor het historisch stadsarchief. Talloze publicaties schreef je, tientallen kwartierstaten maakte je op. ‘Wie schrijft, die blijft’ is zeker van toepassing op jou. Je blijft verder leven in het historisch stadsarchief dat je van de ondergang redde, in jouw vele publicaties, in de windroos op de historische waterput op de Grote Markt. Zonder jou was er zelfs geen stadsarchief meer.”

Twee weken terug raakte bekend dat de Cultuurprijs 2019 dit jaar naar Bertrand Nolf gaat. De uitvaartplechtigheid vindt plaats op zaterdag 2 november om 10.30 uur in de Sint-Tillokerk.