Hebt u dit Lego-beertje in de Kortrijksestraat al gespot? Valentijn Dumoulein

31 maart 2020

11u00 0 Izegem Steeds meer mensen plaatsen een beertje voor hun raam en doen zo mee aan de wereldwijde ‘berenjacht’ voor kinderen. Nu het sociale leven stilgevallen is, kunnen ze op die manier tijdens een wandeling toch nog wat amusement krijgen. Ook in Izegem doen heel wat mensen mee, maar in de Kortrijksestraat is toch wel een speciaal exemplaar opgedoken.

Het gaat om een Lego-beertje gemaakt door Giovanni Seynhaeve, die in bijberoep Lego-workshops geeft en op beurzen al met tal van mooie creaties uitpakte. Zo maakte hij een sprookjeskasteel met duizenden stukken en bouwde hij reeds een schaalmodel van stadsmuseum Eperon d’Or voor blinden en slechtzienden. Giovanni heeft thuis een hele grote collectie. Zelfs de tafel in de living is grotendeels van Lego gemaakt. Benieuwd waar je het beertje kan spotten? Ga dan eens op ontdekking in de Kortrijksestraat tussen slagerij Verlinde en de voormalige garage Dochy.