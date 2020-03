Hartfalen wordt 48-jarige zaakvoerder Rentalift fataal: familie en vrienden in shock VHS

31 maart 2020

17u17 0 Izegem Helemaal onverwacht is in Izegem Filip Deschrijvere, de zaakvoerder van Rentalift, overleden aan de gevolgen van een hartfalen. Hij laat naast zijn echtgenote ook twee kinderen achter. De verslagenheid is groot.

Filip Deschrijvere stierf maandag in de Sint-Jozefskliniek. Toen dat bekendraakte, gingen al gauw geruchten rond dat hij overleden was aan de gevolgen van het coronavirus maar dat klopt niet. Een hartfalen is de oorzaak. Het overlijden van Filip Deschrijvere sloeg bij vele honderden mensen in als een bom. De man runde samen met zijn echtgenote langs de Ciepenstraat in Izegem, op de grens met Lendelede, het bedrijf Rentalift. De onderneming heeft een ruim klantenbestand en is gespecialiseerd in de verkoop, verhuur en onderhoud van ondermeer hoogwerkers, verreikers en schaarliften.

Uitvaart op latere datum

Filip Deschrijvere laat naast zijn echtgenote Marleen De Leersnyder ook twee kinderen achter: Michiel (22) en Lieze (20). Samen met zijn zoon was hij lid van de Koninklijke Gilde Bosseniers in Izegem. Hij was ook een graaggeziene gast op evenementen met paarden, een hobby van dochter Lieze. De man maakte ook deel uit van het bestuur van de Landelijke Gilde Izegem. Door de maatregelen van de coronacrisis zal de gebedsdienst later plaatsvinden, op een nog te bepalen datum.