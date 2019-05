Handelaars vrezen voor knip aan Melkmarkt VDI

23 mei 2019

16u33

Bron: VDI 0 Izegem De stad Izegem wil de Melkmarkt herinrichten om het plein groener en gezelliger te maken. Een knip in de Wijngaardstraat is een van de denkpistes en dat veroorzaakt onrust bij de handelaars van de Korenmarkt en Melkmarkt.

“We horen al langer dat de kans bestaat dat er een knip in de Wijngaardstraat komt en dat er dus geen verkeer meer richting Melkmarkt mogelijk zou zijn”, vertelt Jo Rosseel van Optiek Exclusief op de Korenmarkt. “Dat zou uiteraard impact hebben op de passage. Heel wat handelaars en omwonenden zijn ongerust en dus hebben we onze bezorgdheden in een brief aan het stadsbestuur bezorgd. Daarin pleiten we voor een dialoog en vragen we hen met aandrang die piste niet te kiezen.”

“Omwonenden betrekken”

Oppositiepartij STiP bracht de kwestie tijdens de gemeenteraad naar voor. “De omwonenden zijn misnoegd dat ze niet op de hoogte waren van deze piste, die toch grote gevolgen kan hebben”, zegt fractieleider Kurt Grymonprez. “Ik zou toch graag hebben dat alle omwonenden bij zulke besprekingen betrokken worden.”

“Voorbarig”

Burgemeester Bert Maertens (N-VA) sust. “Dit is allemaal voorbarig. De knip in de Wijngaardstraat is een piste die al in de vorige legislatuur gelanceerd werd en is precies dat: maar een van de mogelijke scenario’s. Een andere piste is dat alles bij het oude blijft. We willen de Melkmarkt groener maken en trekken in juni met de eerste schetsen naar een overleg met de inwoners, waar ook de handelaars welkom zijn. Het is wel zo dat een eventuele knip in een breder mobiliteitsplan moet bekeken worden omdat je dan ook andere verkeersafwikkelingen nodig hebt. We willen hierover in dialoog treden en alle voor- en nadelen op een rij zetten, maar er is nog niks beslist.”

Meer over Melkmarkt

Wijngaardstraat

politiek

Korenmarkt