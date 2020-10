Handelaars verstoppen Gouden Buzze in Izegemse etalages Valentijn Dumoulein

05 oktober 2020

12u41 0 Izegem Met De Gouden Buzze hebben zeventig handelaars, ondernemers en horeca-uitbaters uit Izegem een nieuwe winkelactie gelanceerd. Wie in oktober bij hen een volle spaarkaart verzamelt kan mooie prijzen winnen. Je kan ook elke dag op zoek gaan naar een ‘gouden buzze’ in de etalages van deelnemende zaken.

Wie deze maand één van de deelnemende zaken, te herkennen aan een Gouden Buzze-sticker op hun etalage, binnenstapt en er een aankoop doet krijgt een stempel. “Wie zes stempels op onze spaarkaart verzamelt, krijgt een mooie prijs”, zeggen initiatiefneemsters Domnique Maenhout (Optiek Exclusief), Lobke Vanmarcke (Chantly), Saartje Allosserie (Allossa) en Hilde Verbrigghe (Verso). “Die varieert van wellness- en verzorgingsbeurten tot waardebons en shoppingtegoed. Op die manier willen we mensen motiveren om eens langs te gaan bij zaken die ze misschien nog niet kennen.”

Speuren naar winkeltas

Het tweede luik is voor de speurneuzen onder ons. “Elke dag in oktober verstoppen we effectief ‘een gouden buzze’ in een etalage van een van de deelnemende zaken”, zegt Saartje. “Wie die winkeltas spot, neemt een selfie met de zaakvoerder en de ‘buzze’ en kan ze delen op onze Facebookpagina. Dan kom je in aanmerking om een waardebon of leuke prijs te winnen. Op 4 november gaan we via Facebook Live ook nog drie hoofdprijzen van 500, 1.000 en 1.500 euro verloten. Wie kans wil maken neemt een foto van een volle spaarkaart voor je die deponeert in een van de drie fysieke punten. Daarna moet je nog het formulier invullen via www.goudenbuzze.be.”