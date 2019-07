Hallentoren 20 jaar Unesco Werelderfgoed: gidsenkring geeft hele zomer gratis rondleidingen Valentijn Dumoulein

14 juli 2019

10u41 3 Izegem Het is precies twintig jaar geleden dat de Hallentoren tot Unesco Werelderfgoed is uitgeroepen. Om dat in de kijker te zetten organiseren de stad en Tieltse Gidsenkring nog tot 15 september elk weekend gratis rondleidingen in het monument.

“Vroeger kon een bezoek enkel in groep op afspraak, maar dat werd nauwelijks gepromoot”, vertelt toerismeschepen Hedwig Verdoodt (CD&V). “Nu willen we ons monument meer in de kijker zetten met tot 15 september elke zaterdag- en zondagnamiddag om 14.30 en 16 uur gratis rondleidingen.” Voor de gelegenheid loopt er in de Hallentoren een expo rond 20 jaar Unesco Werelderfgoed. “De Hallentoren dateert van 1275 en herbergt dus een zeer rijke geschiedenis”, vertelt Berenice Vanrenterghem. “We nemen bezoekers mee tot op de tweede verdieping en tonen hen oude bouwplannen, schilderijen en foto’s. We tonen hen ook de ‘Duivelscel’ op het gelijkvloers, waar een schilderij van Leon Vandamme te bezichtigen is.” Bezoekers kunnen maar tot de tweede verdieping gaan. “Maar daar tonen we aan de hand van een filmpje wat er hogerop te zien is, want met groepen verder gaan blijkt niet zo praktisch” klinkt het.

Bekende koppen

Er zijn in de Hallentoren nog enkele carnavalskoppen van bekende (internationale) figuren te zien die in 1986 in de Europastoet te zien waren. Enkele daarvan zijn nu aan de overkant van de straat in de etalage van een leegstaand pand te zien. “Op die manier hebben we in de toren meer plaats voor de expo en het is leuk dat een anders leegstaand pand nu een tijdelijke andere invulling heeft”, aldus de schepen. In de etalage is ook een houtsculptuur van Herman Vereecke te zien. De Tieltenaar werkte twee jaar lang aan het kunstwerk, dat naar aanleiding van de rondleidingen gratis te bezichtigen is.

Meer info bij de Dienst Toerisme op 051/42.81.79.