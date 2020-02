Grote omleiding door werken aan verkeersplateau wekt wrevel op Valentijn Dumoulein

28 februari 2020

02u06 0 Izegem De werken aan een verkeersplateau op het kruispunt van de Hoge-, Mezegem- en Manestraat wekt wrevel op bij mensen die de velden van voetbalclub VV Emelgem-Kachtem willen bereiken. Zij moeten een behoorlijke omleiding volgen om er toch te raken. “Maar een alternatief is er niet en dus moeten we drie weken door de zure appel heen bijten”, zegt schepen Caroline Maertens.

De werken zijn een antwoord op de vraag van inwoners van onder andere de Mezegemstraat om iets te doen aan de hoge snelheid en het vele sluipverkeer in sommige straten. De omleiding is echter groot en eerder omslachtig en dat wekt bij veel mensen wrevel op. Tijdens de werken geldt in de Priester Pattynstraat eenrichtingsverkeer waardoor je vanuit Kachtem niet richting Roeselare mag rijden. Omgekeerd kan dat wel. De straat kun je wel inrijden, maar de dertig meter tot aan de parking aan het voetbalveld mag niemand overbruggen. De omleiding leidt echter via de Noordkaai en de rotonde aan Poco Loco. Een tocht van enkele kilometers in plaats van dertig meter.

“Te gevaarlijk”

Schepen Caroline Maertens begrijpt de grieven, maar zegt dat er geen alternatief voorhanden is. “Als we twee richtingen in de Priester Pattynstraat toelaten, zal niemand de omleiding Noordkaai en Ardooisestraat volgen en 250 wagens over een smalle weg is niet aangewezen. Ook het verkeer van de Manestraat zou anders naar de Priester Pattynstraat rijden en zo verder naar de Mezegemstraat, waarmee je een gevaarlijk punt in de schoolomgeving zou krijgen. Iedereen weet bovendien dat ‘maar’ tot aan de inrit van de voetbal rijden zeker niet opgevolgd zal worden, wat weer gevaarlijk zou zijn. De weg is niet meer in goeie staat en de dienst vreest dat het vele extra verkeer de weg te veel zou beschadigen, zodat we zouden eindigen met een volledig heraanleg. We raden ouders aan iets verder te parkeren en de kinderen te begeleiden. De werken schieten goed op. Ze zullen nog drie weken duren, dus het wordt nog even doorbijten.”