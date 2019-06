Grote Markt en Korenmarkt krijgen toeristische belevingsborden VDI

14 juni 2019

11u37

Bron: VDI 3 Izegem Op de Grote Markt en Korenmarkt prijken voortaan twee nieuwe toeristische belevingsborden. Die moeten de Izegemnaars en toeristen helpen een lokaal stukje geschiedenis opnieuw te beleven.

De belevingsborden zijn opgesteld in het Nederlands, Frans, Engels en Duits. Er werd gezorgd voor een mooie combinatie van woord en beeld. In 2017 werden al 2 borden geplaatst met dezelfde stijl, beide in de Prins Albertlaan. Dat gebeurde naar aanleiding van de aanleg van het wandelpad langs de spoorweg tussen het station en Eperon d’Or. Thema’s toen waren de spoorweg en de stedelijke elektriciteit.

“De infoborden zijn ook een bijkomende gelegenheid voor de stadsgidsen om tijdens de gidsbeurten in onze stad de deelnemers onder te dompelen in de geschiedenis van onze stad”, aldus schepen van Toerisme Lisbet Bogaert.

Een stukje lokale geschiedenis

“Beide markten vormen van oudsher het centrum van de stad waar alle handel gebeurde. De lakenhal, die in het midden tussen beide markten stond, fungeerde zowat als spil daarvan”, weet erfgoedschepen Kurt Himpe (N-VA). “De Izegemse lakenhandel was zo toonaangevend voor de grote regio dat de Gentenaren zich bedreigd voelden. Zowel in de 15de als in de 16de eeuw zakten ze naar Izegem af om de hal in brand te steken. Na de tweede brand werd de hal niet meer heropgebouwd, de ruïne bleef nog lang een bezienswaardigheid.”

“Op de Grote Markt waren tot halfweg vorige eeuw vooral winkels gevestigd. Er is al een wekelijkse markt sedert 1525. De aanwezigheid van een waterput en een schandpaal bewijzen de eeuwenlange centrale functie. Maar ook een reeks latere, merkwaardige gebouwen bevestigen de belangrijke positie van deze marktplaats. Er waren de filmzaal Patria en het socialistisch ontmoetingshuis Germinal. Op vandaag zijn nog de herenwoning van schoenfabrikant Polydor Decoene (huidig ‘t Kopje Koffie) en de apothekerswoning Wyffels (hoekhuis volledig vernieuwd) als getuigen overgebleven”, verduidelijkt conservator Hilde Colpaert.

Het gaat om een realisatie van Eperon d’Or, de gidsenvereniging en de heemkundige kring. De stad en erfgoedcel BIE/TERF zorgden voor de financiering.