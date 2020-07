Grootste stoommachine van het land zal in het najaar weer draaien Valentijn Dumoulein

13 juli 2020

10u28 2 Izegem Enkele belangrijke onderdelen van de stoommachine in de voormalige Izegemse elektriciteitscentrale, de grootst bewaarde van België, worden tegen het najaar hersteld. “De Izegemse Stoomvrienden werken na de gedwongen periode van inactiviteit met man en macht verder om het industrieel erfgoed letterlijk weer te laten draaien”, zegt schepen van Erfgoed en Musea Kurt Himpe (N-VA).

“Op het einde van de 19de eeuw liet het stadsbestuur een eigen centrale bouwen die Izegem moest voorzien van stroom”, verduidelijkt de schepen. “In 1936 kwam er een nieuwe stoommachine bij, een kolos van 110 ton. De stoommachine werd in 1966 voor de laatste keer gebruikt. Daarna stond ze bijna drie decennia stil.”

In 1991 zette het stadsbestuur samen met Stoomstichting Vlaanderen de eerste stappen om de machine officieel in ere te herstellen en een publiekswerking te organiseren. In 1993 installeerde de nv Handsaeme Machinery een elektrische motor die de machine weer kon laten draaien op een heel laag toerental om op die manier de werking te demonstreren.

Scharnierhefboom

“Omdat bepaalde onderdelen van de machine na lange jaren stilstand vastgelopen waren, liep er bij de eerste inwerkingstelling echter iets verkeerd”, zegt Eddy Stragier van de Izegemse Stoomvrienden. “Toen de machine voor de eerste keer weer in gang gezet werd, zat één van de lagedrukkleppen na bijna dertig jaar van inactiviteit muurvast in zijn cilinder. Daarbij brak een scharnierhefboom af. Daarmee was een van de belangrijkste onderdelen van de machine kapot.”

Blikvanger

Dankzij de Izegemse Stoomvrienden kon de restauratie in november vorig jaar dan toch beginnen. Naar schatting zal ze tegen november dit jaar achter de rug zijn.“De meeste stukken zijn klaar en dan kunnen we aan de slag om alles opnieuw te installeren en de stoommachine weer op punt te zetten”, aldus Eddy Stragier. “Het is en blijft een huzarenstukje, waarvoor we ons als vrijwilliger vol passie en gedrevenheid inzetten.”

Het Izegemse stadsbestuur heeft concrete plannen om de site met de stoommachine uit te bouwen tot tweede blikvanger van de industriële erfgoedsite Eperon d’Or.