Grootste stoommachine van het land zal in 2020 weer draaien Valentijn Dumoulein

06 november 2019

10u09 5 Izegem De Izegemse Stoomvrienden krijgen van de Stichting Monumentenstrijd een subsidie voor het herstel van enkele belangrijke onderdelen van de grootste bewaarde stoommachine van het land. Die staat in zijn eigen Stoommachinemuseum in de Prins Albertlaan.

De Stichting Monumentenstrijd geeft vrijwilligersprojecten over onroerend erfgoed een financieel duwtje in de rug. Zo wil het vrijwilligerswerk in de erfgoedsector stimuleren. De Izegemse Stoomvrienden dienden een project in en kregen nu te horen dat ze een subsidie van 6.500 euro krijgen.

Jarenlange stilstand

De stoommachine van 110 ton dateert uit 1936 en diende om stroom op te wekken. Ze werd in 1966 voor het laatst gebruikt. Daarna stond ze bijna dertig jaar stil. In 1991 zette de stad samen met de Stoomstichting Vlaanderen de eerste stappen om de machine officieel in ere te herstellen. Twee jaar later installeerde Handsaeme Machinery een elektrische motor die de machine weer op een laag toerental kon laten draaien om de werking te demonstreren. “Door de jarenlange stilstand waren enkele onderdelen vastgelopen en bij de eerste inwerkingstelling liep er iets mis”, zegt erfgoedschepen Kurt Himpe (N-VA). “Er zitten vier uitlaatkleppen in die aangedreven zijn via excentriekstangen met scharnierhefbomen die de kleppen openen of sluiten. Een van die hefbomen brak af en een tweede lagedrukklep zat geblokkeerd. Tot nu toe is die situatie niet veranderd, maar dankzij die subsidie kunnen we dat probleem nu herstellen.”

Klaar tegen oktober 2020

De Izegemse Stoomvrienden willen met de subsidie de excentriekstangen opnieuw in gietijzer laten maken, waardoor opnieuw een aantal delen kunnen bewegen. “Daarnaast zorgen we ook voor belichting en spiegels in de machine, waardoor bezoekers de werking van binnenuit kunnen zien”, zegt Eddy Stragier van de Stoomvrienden. “Doordat de cilinder en de bewegende onderdelen al tientallen jaren stil staan, moet ook het smerend circuit in orde gebracht worden. Een huzarenwerk dat klaar zal zijn tegen oktober 2020. Vijf vrijwilligers van de Stoomvrienden zullen de handen uit de mouwen steken om dit klaar te spelen.”

Een onafhankelijke jury van experts rond erfgoed en vrijwilligerswerk analyseerde 26 dossiers en het project dat door de Vrienden van de Izegemse Musea ingediend werd, eindigde bij de acht laureaten. Daardoor kan er naast de financiering door de VIM ongeveer 6.500 euro geïnvesteerd worden in het industrieel erfgoed en daar zijn we bijzonder trots op”, besluit Stragier.