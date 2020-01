Exclusief voor abonnees Groen wil herbestemming voor Heilig-Hartkerk, stad laat toekomst in het midden Valentijn Dumoulein

22 januari 2020

15u25 3 Izegem Oppositiepartij Groen wil laten onderzoeken of een herbestemming of nevenactiviteit in de Heilig-Hartkerk mogelijk is. Ze vraagt de stad een aanvraag in te dienen voor een haalbaarheidsonderzoek bij het Projectbureau Herbestemming Kerken. De stad gaat daar wellicht op in en werkt volop aan een kerkenplan, maar laat in het midden of de Heilig-Hartkerk in het vizier zit.

Izegem heeft vandaag nog vijf parochiekerken. In 2014 werd de Sint-Rafaëlskerk reeds ontwijd. Nadien volgde de afbraak en nu verrijst er een bouwproject op die locatie. Een even drastisch parcours voor de andere kerken ligt voorlopig niet op tafel, maar toch rijzen er vragen over hun toekomst.

“Vijf kerken in gebruik, dat is niet meer realistisch en van deze tijd”, meent Veerle Renier van Groen. “Twee kerken in het centrum van Izegem op 500 meter van elkaar is een beetje van de pot gerukt. Als je weet dat er in de Heilig-Hartkerk enkel nog een viering in de week doorgaat, dan vinden we het toch tijd dat de stad een herbestemming laat onderzoeken bij het Projectbureau. Gemeente- en kerkbesturen kunnen sinds 15 januari tot 21 april opnieuw een aanvraag indienen voor een begeleid en gesubsidieerd onderzoek. Het is de voorbereiding op een daadwerkelijk uit te voeren project en het geeft aanleiding tot een vrijblijvend gesprek.”

