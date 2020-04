Groen wil deontologische commissie bijeenroepen na microfoonincident op gemeenteraad Valentijn Dumoulein

24 april 2020

12u58 1 Izegem De verbale uitschuiver van schepen Tom Verbeke (N-VA) op de gemeenteraad krijgt nog een staartje. Groen vraagt de deontologische commissie bijeen te roepen om het incident te bespreken. De schepen liet op de digitale raad zijn microfoon per ongeluk open staan en zei ‘linkse, groene ratten’ na een uiteenzetting van Groen-raadslid Balder Clarys.

“Sommigen opperen dat we het ontslag van de schepen moeten eisen, maar dat is voor ons niet aan de orde”, zegt Balder. “We hebben met ons bestuur wel over de kwestie vergaderd. De conclusie is dat we de deontologische commissie van de stad gaan samenroepen om het incident te bespreken. Voor mij is dit een princiepskwestie. Ondertussen heeft de schepen mij wel opgebeld en zijn excuses aangeboden en ik aanvaard die ook.”

Wanneer de commissie bijeenkomt, is nog niet bekend. Of en welke blaam ze uit kan spreken, is afwachten.