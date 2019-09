Groen wil dat stad werk maakt van hitteplan Valentijn Dumoulein

11 september 2019

13u31

Bron: VDI 0 Izegem Deze zomer waren er drie hittegolven en werden ook de warmste temperaturen ooit in ons land gemeten. Genoeg voor oppositiepartij Groen om aan de stad te vragen een hitteplan op te maken.

“Zeker het centrum van de stad toonde zich kwetsbaar voor te grote warmte”, zegt Balder Clarys. “Hitte en droogte treffen de zwaksten in onze samenleving. Daarom graag een hitteplan met daarin acties zoals het ontharden van het centrum waar het kan, een stop op het kappen van bomen en versneld voorzien van groendaken waar dat kan. Ook de belofte om elk jaar vijftig extra bomen te planten kan daarin worden opgenomen, net als de regel om grondwater opgepompt bij bouwwerken niet langer in de riool te lozen, maar terug in de grond te laten dringen.”

De stad gaat geen werk maken van een apart hitteplan. “Maar er komen wel een groen- en hitteplan waarin we met al die zaken rekening gaan houden”, belooft burgemeester Bert Maertens (N-VA). “Ontharden, groendaken en geveltuintjes zijn alvast zaken die daarin zullen opduiken. We denken er ook over na om in sommige straten dezelfde aanpak te hanteren als bij het groener gemaakte Sint-Pietersstraatje. In het klimaatplan willen we dan weer zaken opnemen zoals de aanpassing van onze ruimte als reactie op de klimaatsverandering. Dat zullen we samen met ons meerjarenplan voorleggen.”