Groen wil bakfietsparkeerplaatsen in het straatbeeld Valentijn Dumoulein

04 juli 2019

16u25

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Izegem Oppositiepartij Groen hield op de gemeenteraad een pleidooi voor de opmaak van een kwalitatief fietsparkeerplan, met daarbij ook ruimte voor bakfietsparkeerplaatsen en stallingen.

“Uit een recente bevolkingsbevraging blijkt dat er nood is aan meer fietsenstallingen”, zegt raadslid Veerle Renier. “Daaruit blijkt ook dat één vierde meer de fiets zou nemen als er meer en betere fietsinfrastructuur is, zoals stallingen en fietspaden. Ondertussen zien we dat bakfietsen steeds meer deel van het straatbeeld uitmaken, maar dat er maar weinig zo’n parkeerplaatsen in de stad zijn. Vandaar dit pleidooi om enkele bakfietsparkeerplaatsen te voorzien op openbare plaatsen als het station, het zwembad en de bib, maar ook in straten waar voetpaden te smal zijn en je niet op het voetpad kan parkeren. We blijven ook hameren op een overdekte en afsluitbare fietsparking in bepaalde centrumstraten waar de paden wat smaller zijn en bewoners niet over een garage beschikken.” De partij ziet heil in een aanvraag om een deel van de weg in een centrumstraat op te offeren voor een (bak)fietsparkeerplaats.

De stad start binnenkort alvast met een fietsbeleidsplan, dat later deel zal uitmaken van een groter mobiliteitsplan. “We bekijken alvast op welke openbare plaatsen een bakfietsparkeerplaats kan”, belooft mobiliteitsschepen Caroline Maertens (N-VA). “Het is echter wettelijk niet mogelijk om in te gaan op privé-aanvragen om een parkeerplaats voor wagens om te vormen tot fietsparkeerplaats. Dat bevestigt de politie ons.