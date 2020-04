Groen lanceert 22 voorstellen om coronacrisis te bestrijden: “Plaats deze zomer barbecues in openbare ruimtes en organiseer Isotopia online” Valentijn Dumoulein

29 april 2020

11u27 0 Izegem De lokale Groen-afdeling gaan op de extra digitale gemeenteraad die de oppositie bijeenroept 22 voorstellen lanceren om de coronacrisis te bestrijden.

Alle oppositiepartijen vroegen om de extra gemeenteraad van 30 april om op die manier het reglement van de Izegembon te kunnen goedkeuren en om meer details over de maatregelen te krijgen die de stad neemt om de crisis te bestrijden. “We zaten echter zelf ook niet stil en komen met 22 van onze voorstellen op de proppen”, vertelt fractieleider Balder Clarys. “Het gaat om suggesties voor de meerderheid en ze gelden opnieuw als uitgestoken hand. We gaan ze niet ter stemming voorleggen, maar willen ze enkel als inspiratie meegeven.”

De voorstellen bestaan onder andere uit het uitwerken van speelpleinwerking op kleinere schaal en om van verschillende wijken (zoals de Masteneikwijk, Becelaeres Hof en De Mol) woonerven te maken. Groen denkt ook aan autovrije markten in zomerweekends, met echte speeltoestellen en het plaatsen van grote barbecuestellen in openbare ruimtes. Ze pleit ook voor een actieplan rond huishoudelijk geweld en zomercursussen voor kinderen, jongeren en anderstalige nieuwkomers. Een ander opmerkelijk voorstel is het openstellen van park Ter Wallen via een huurovereenkomst met de uitbaters. Voor stadsfestival Isotopia stelt ze een online editie voor met lokale artiesten en live gestreamde concerten. Ze denkt ook aan het indexeren van subsidies voor verenigingen.

Alle voorstellen kan je hier nalezen.