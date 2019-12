Groen kritisch voor meerjarenplan: “Het ontbreekt aan duidelijke doelstellingen, centen of allebei” Valentijn Dumoulein

09 december 2019

17u44 0 Izegem De stad legt dinsdagavond zijn meerjarenplan voor aan de gemeenteraad, maar Groen heeft nu al zijn huiswerk klaar. De oppositiepartij vindt dat er te weinig geld naar het fietsbeleid gaat en ze missen ook inzet op sociaal vlak.

“Een nieuwe polyvalente zaal, klimaat en fietsbeleid. We zijn blij om te zien dat het bestuur belangrijke punten uit ons programma als prioritair bestempelt” zeggen fractieleider Balder Clarys en voorzitter Hannes Vanderstraeten. “De vorige legislatuur verschuilde het bestuur zich al achter rioleringswerken om niet te investeren in fietsbeleid. Ook nu voorziet het bestuur maar 80.000 euro extra specifiek voor fietsinfrastructuur, een peulschil. “

“CD&V aan de leiband”

Dat de stad maar één halftijdse buurtwerker en brugfiguur inzet, kan ook niet op enthousiasme van Groen rekenen. “Zeker als je weet dat er in onze lagere scholen meer dan 350 kwetsbare kinderen zitten en er achter 10 procent van onze gevels een alleenstaande bejaarde woont”, aldus Hannes. “Het is duidelijk dat (kartelpartner – nvdr.) CD&V aan de leiband van N-VA loopt.” Ook bij het klimaatplan zijn er opmerkingen. “In de Minaraad viel de burgemeester meteen door de mand wanneer het gaat over de uitvoering van het plan”, aldus raadslid Veerle Renier. “De ambities zijn lege dozen. Het bestuur wil meer bomen, maar hoeveel? Het bestuur wil meer fietspaden, maar hoeveel kilometer? Het ontbreekt aan duidelijke doelstellingen, centen of allebei. We erkennen dat de euro’s niet aan de bomen groeien, maar het bestuur maakt de Izegemnaar maar iets wijs met dit meerjarenplan”