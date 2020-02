Groen Izegem houdt ‘Valentrein’-actie: “Graag meer avondtreinen en bussen” Valentijn Dumoulein

14 februari 2020

15u40 1 Izegem Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de nationale Groen-afdeling op Valentijn een actie voor beter openbaar vervoer. Dat gebeurt onder de noemer ‘Valentrein’.

Ook de Izegemse afdeling droeg zijn steentje bij. Het deelde vrijdagochtend warme drankjes uit op het perron en vroeg meteen aandacht voor betere verbindingsuren. “Dit jaar vragen we specifiek meer avondtreinen en bussen. Als ik vanavond iets wil gaan eten of een voorstelling wil meepikken in de schouwburg van Kortrijk vertrekt de laatste trein terug naar Izegem al voor 22 uur”, zegt voorzitter Hannes Vanderstraeten. “Daardoor is de trein eigenlijk geen optie. Nochtans biedt de trein veel voordelen: geen gedoe met parking en je hoeft je glazen wijn niet te tellen.”