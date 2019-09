Groen brengt fietsknelpunten met route in kaart Valentijn Dumoulein

18 september 2019

17u58

Bron: Valentijn Dumoulein 2 Izegem Oppositiepartij Groen heeft een eigen fietsknelpuntenroute gemaakt. Het gaat om de opsomming van tien fietsknelpunten in de stad, met daarbij een concreet voorstel.

“Een fietsknelpunt is een oncomfortabele of onveilige fietssituatie die met minimale middelen verbeterd kan worden”, vertelt raadslid Veerle Renier. “In dit dossier komen dus niet de grote projecten voor die Izegem zeker nog nodig heeft. Het gaat hier vooral om snelle en goedkope aanpassingen die het fietsen in de stad aangenamer en veiliger kunnen maken.” Het plan is gebaseerd op de bevindingen van twintig fietsers.

Een van de knelpunten van Groen is dat er geen fietspad in de Prins Albertlaan ligt. “Er ligt wel een betonstrook in slechte staat naast een nieuw aangelegde weg”, aldus Veerle. “De opties die wij daar voorstellen zijn een vrijliggend fietspad, gescheiden door een park of een aanliggend ifetspad met een asverschuiving.” Een ander voorbeeld die de partij aanhaalt is de Stijn Streuvelsstraat in Emelgem. “In deze eenrichtingsstraat mogen fietsers wel in beide richtingen fietsen, maar dit is weinig zichtbaar omdat het enkel met een verkeersbord is aangeduid”, aldus Groen. “We zien heil in het accentueren met een fietssuggestiestrook.”

Ook in de Hogestraat in Kachtem, de oversteekplaatsen aan de Centrumbrug op de Korenmarkt, de Burgemeester Vandenbogaerdelaan, Ardooie- en Tinnepotstraat en de Kachtemsestraat en Lieven Gevaertlaan is er volgens Groen nog werk aan de winkel.

Hun knelpuntenroute kan je via hun website raadplegen.