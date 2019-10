Griezels grijpen de macht op Bosmolens CDR

19 oktober 2019

18u46 0

De wijk Bosmolens werd zaterdag overspoeld door heksen, spoken, monsters, toverkollen en andere griezels. Dit dankzij de jaarlijkse Halloweentocht van basisschool Heilige Familie. De deelnemers kregen een fijne wandeling voorgeschoteld in de omgeving van de school en konden op verschillende stopplaatsen genieten van tal van versnaperingen. Nog voor ze vertrokken konden ze hun griezelige look op punt laten zetten aan een schminkstand. “We mogen ruil 700 deelnemers, ouders en kinderen samen, verwelkomen”, vertelt leerkracht Kathleen Verhaeghe. “Dat ligt in de lijn van de vorige jaren. We zijn de ouderraad oprecht dankbaar dat ze zich hiervoor met hart en ziel inzetten.” Na de wandeltocht werd er verder gehuiverd dankzij de nodige animatie op de speelplaats en als klap op de vuurpijl sloot een Halloweenfuif de avond af.