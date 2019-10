Griezelfans schrikken zich rot in ‘macaber museum' Eperon d’Or Valentijn Dumoulein

31 oktober 2019

13u54 0 Izegem Wie woensdagavond in stadsmuseum Eperon d’Or binnen wandelde, kon er een uitzonderlijk een avondje griezelen. Niet het opmerkelijke design van sommige schoenen joeg bezoekers de stuipen op het lijf, wel de ijzingwekkende verhalen uit het verleden van de sector. Ook op 31 oktober kan je er ’s avonds nog terecht voor een griezeltour.

Het museum doofde de lichten na de officiële openingsuren en creëerde zo een mysterieuze ‘Night at the museum’-sfeer. Griezelfans konden er in sessies van honderd minuten een parcours volgen. Het traject liep daarbij ook door ruimtes waar je als bezoeker normaal niet mag komen. Onderweg stonden enkele enge verhalen op het programma. Die haalde het museum uit het rijke borstel- en schoenverleden van de stad. “Zo gebeurde er tussen het midden van de 19de eeuw en de jaren ’50 heel wat gruwelijks”, aldus de conservator. “We hebben daarvoor zowel uit historische info als uit sagen en legendes geput.”

Ook vanavond kan iedereen nog in het Macaber Museum terecht. Vanaf 18 uur kan er om de twintig minuten een groep van maximum twintig personen starten. De laatste groep mag om 20.20 uur binnen. Meer info via www.eperondor.be. Voor het evenement gelden de normale toegangsprijzen.