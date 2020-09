Gratis ijsje voor wie zich zaterdag in Izegem registreert als orgaandonor Valentijn Dumoulein

18 september 2020

10u09 6 Izegem Onder het motto ‘Ge zijt ne crème van ne gast’ pakt Rotaryclub izegem zaterdag uit met een speciale actie voor wie zich als orgaandonor in het stadhuis komt registreren. Wie dat doet krijgt er een gratis ijsje bovenop.

Het doel van de actie 1010 Izegem spreekt voor zich: tegen 10.10.2020 minstens 1010 nieuwe registraties voor orgaandonor te hebben. Zaterdag is in zaal Meilief bij het stadhuis van 9 tot 13 uur een tweede donordag. “Al wat je moet doen is langs komen met identiteitskaart en de bijhorende pincode, dan is dit in een paar minuten geregeld”, weet Rik Decock van Rotary Izegem. “Het beste is natuurlijk om dit meteen dit in orde te brengen voor het hele gezin.

Zaterdag wordt het een mooie zonnige dag en daarvoor voorziet Rotary een extraatje. “Lore Decru is de dochter van stadsgenoot Philip, die momenteel herstellende is van een transplantatie van een nier en een lever”, vervolgt Rik. “Haar pa heeft zijn leven te danken aan orgaandonatie en Lore ondersteunt dan ook enthousiast de actie. Zij trakteert ieder wie tussen 11 en 13 uur langs komt voor registratie met een ambachtelijk ijsje. Sinds kort heeft ze zich met enthousiasme gestort op het bereiden van ijs, een specialiteit die ze ook van haar pa geleerd heeft. Dat doet ze met Crème de la Cru, helemaal artisanaal bereid.“