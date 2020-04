Giovanni waagt zijn kans in LEGO Masters: “We hebben onze grenzen behoorlijk moeten verleggen” Valentijn Dumoulein

01 april 2020

18u56 0 Izegem Vanaf zaterdag 11 april gaat VTM met het nieuwe programma LEGO Masters van start. Acht duo’s uit Vlaanderen en Nederland moeten er elke week de meest oogverblindende, creatieve en fantasierijke bouwwerken maken, met als inzet de titel van LEGO Master 2020 en een geldprijs van 25.000 euro. Ook Izegemnaar Giovanni Seynhaeve (44) waagt er zijn kans.

Giovanni vormt in het programma een duo met David Vanhee (42) uit Deinze. Ze werken beide parttime en zorgen daarnaast voor hun kinderen. Giovanni is poetsman, is muzikaal en poëtisch, speelt gitaar en doet aan straattheater. David is archeoloog en geeft workshops over archeologie op scholen met een zelf ontwikkeld LEGO-pakket. De heren zien LEGO allebei als een creatieve uitlaatklep. “Enkele jaren geleden kwamen wij mekaar regelmatig eens tegen tijdens LEGO-beurzen, maar verder hadden we niet veel contact. Tot de oproep van LEGO Masters. Al snel bleek het ook verder te klikken en voor we het wisten mochten we onze krachten bundelen”, zegt Giovanni, die in eigen streek zijn LEGO-talent al meermaals mocht tonen. Zo maakte hij een schaalmodel van stadsmuseum Eperon d’Or voor blinden en slechtzienden, maakte hij een miniatuurversie van kruidenierszaak Huis Vanassche en bouwde hij met tienduizenden blokjes een heus sprookjeskasteel.

1.800 inschrijvingen

Het hoeft dan ook niet te verbazen dat Giovanni besloot zich voor LEGO Masters in te schrijven. “Ik had al de Australische en Britse versie van het programma gezien en wist meteen dat het iets voor mij zou zijn”, zegt hij. “Nadien bleek dat 1.800 mensen zich ingeschreven hadden. Daaruit werden we met 29 andere duo’s geselecteerd voor een casting om te zien of we goed konden bouwen en of we goed op het scherm overkwamen en uiteindelijk kregen we te horen dat we aan het programma mochten deelnemen, al moesten we ons wel vijf weken voor de opnames vrij kunnen maken.”

Originaliteit, bouwtechniek en speelbaarheid

In elke aflevering worden de duo’s uitgedaagd met bijzondere opdrachten die ze binnen een bepaald aantal uur moeten volbrengen en waarna een spannende eliminatie volgt. Welke opdrachten Giovanni en David voorgeschoteld kregen mogen we nog niet verklappen. “Ik kan wel kwijt dat de lat héél hoog lag en dat we onze grenzen behoorlijk hebben moeten verleggen”, aldus Giovanni. “Ik had al wel wat ervaring, maar ik heb in dit programma zaken gebouwd die ik nog nooit had gedaan. Ze beoordeelden onze creaties op originaliteit, bouwtechniek en speelbaarheid, dus we moesten telkens behoorlijk uit onze pijp komen. In duo’s werken was wel een uitdaging omdat we vroeger altijd het comfort hadden van op ons eentje te werken, terwijl je nu echt in overleg moest. En dat terwijl onze bouwstijl en -aanpak wel anders zijn. David is iemand die zeer gedetailleerd met kleine stukjes werkt en vooral van steampunk, een soort victoriaanse science-fiction, houdt. Zelf neig ik hard naar originaliteit en ook mijn bouwtechnieken tracht ik het zo creatief mogelijk aan te pakken.”

Of ook hun kinderen met LEGO spelen? “Zeker, maar evenveel met ander speelgoed. We mogen niet overdrijven, anders dromen we continu van de bouwstenen”, lacht Giovanni. “Ondertussen geef ik met Bricks For Everyone in bijberoep ook workshops rond LEGO. Het blijft dus sterk in mijn leven aanwezig. In dat opzicht was deelnemen aan LEGO Masters een kans die ik maar één keer in mijn leven ging krijgen en ik heb die met beide handen gegrepen.”

Hoe Giovanni en David het er van af brengen, zie je vanaf zaterdag 11 april om 20.25 uur voor het eerst op VTM.