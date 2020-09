Ginsteschool verwelkomt nieuwe deeltijds directrice met optocht Valentijn Dumoulein

01 september 2020

14u36 2 Izegem De kinderen van de Ginsteschool haalden op de eerste schooldag alles uit de kast om hun nieuwe parttime pedagogisch directrice Ineke Vergote te verwelkomen. Thema van de dag was kermis en er volgde zelfs een heuse optocht.

De kinderen kregen bij aankomst op school allerlei kermisattributen in hun handen gestopt en mochten in een grote optocht vieren dat ze een nieuwe deeltijds directrice hebben. Er was een speciaal parcours afgebakend met kleurrijke ballonnen. Dat kronkelde zich door de omliggende straten en eindigde terug op de speelplaats. Daar stonden allerlei spelletjes in het teken van het ontmaskeren van de nieuwe directrice. Uiteindelijk kregen de kinderen de Meulebeekse Ineke Vergote (40) als nieuwe deeltijds pedagogisch directrice te zien. Zij zal samen met huidig directrice Lieve Malisse het schoolgebeuren in goede banen leiden.

Ook in die andere Oostrozebeekse school Mandelbloesem was het een gezellige eerste schooldag. De kinderen werd gevraagd hun kleurrijkste en meest positieve bril op te zetten en daar gingen ze massaal op in.