Gezocht: meters en peters voor stukjes openbaar groen CDR

06 augustus 2020

Het Izegemse openbare groen wordt onderhouden door de personeelsleden van de groendienst. Maar bepaalde perken en plantsoenen kunnen e ook door inwoners van de stad onderhouden worden. Inwoners met groene vingers krijgen hierdoor bijkomende mogelijkheden om hun hobby te beoefenen. De stad draagt een stukje openbaar groen over aan een ‘peter’ of ‘meter’ voor het onderhoud ervan. Deze engageert zich om op regelmatige basis het voorgestelde perk of plantsoen te onderhouden. De peter of meter kan tot 50 euro cultuurbonnen per jaar bekomen en dit afhankelijk van de oppervlakte van het perceel. Gratis compost en houtsnippers zijn mogelijk, net als de nodige composteerbare tuinafvalzakken. Via dit formulier kan je je kandidaat stellen.