Gezellige drukte op overdekte terrasjes op Izegemse Grote Markt: “’s Morgens op café, ’s middags op restaurant om 35ste huwelijksverjaardag te vieren” Valentijn Dumoulein

08 juni 2020

11u45 0 Izegem En of de Izegemnaar blij was dat hij weer een koffie of pintje op café kon drinken. Op de Grote Markt openden maandagochtend vier cafés al de deuren. Ondanks de regen was het op sommige overdekte terrasjes toch al erg gezellig.

Brouwerspub The Mash mocht vannacht in Izegem al de spits afbijten, maar de grote vuurdoop voor de heropstart van de horea was maandagvoormiddag op de Grote Markt. Het regende, maar dat schrok heel wat mensen niet af om toch al een overdekt terrasje te doen. Ook Marnick Vanneste was er vroeg bij. We spotten hem met een koffie aan het Marktcafé. “We hebben lang genoeg binnen moeten blijven”, zegt hij. “En dan doet het deugd dat je nog eens ergens terecht kan. Dit eerste koffietje smaakte overheerlijk. Ik maak er overigens een hele horecadag van: ’s ochtends op café en ’s middags met mijn vrouw op restaurant. We vieren namelijk onze 35ste huwelijksverjaardag. We moeten onze horeca in deze tijden meer dan ooit steunen.”

Ook bij tearoom Comodo was het gezellig druk. Uitbaatster Gwen Verstraete was aangenaam verrast. “Ik wist niet hoe de klanten zouden reageren op de heropstart, maar ze zijn al meteen van de partij en dat doet deugd”, zegt ze. “Binnen hebben we wat plaatsen moeten opofferen, maar doordat de stad toelaat dat ik mijn terras verleng, kan ik buiten acht extra plaatsen voorzien. Van mij mag die extra terrasruimte blijven. Het is een echte meerwaarde.”