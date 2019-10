Gevel voor tweede keer op 5 dagen beklad LSI

17 oktober 2019

12u23

Bron: LSI 1 Izegem In de Ommegangstraat in Izegem is woensdagnacht voor de tweede keer op vijf dagen tijd de witte gevel van de woning van Daphe Surmont (28) beklad. Ze verdenkt haar ex-vriend en diende voor de tweede keer klacht in bij de politie. “Dit kan toch niet blijven duren”, vraagt ze zich vertwijfeld af.

Op 2 september sprong de relatie tussen Daphne en haar vriend, ook uit Izegem, af. “Sindsdien stuurt hij me dreigberichten, volgt me, dringt de tuin binnen, kruipt op het dak, komt ’s nachts op deuren en ramen bonken, slingert verwijten in het rond,…”, vertelde Daphne afgelopen weekend nadat haar gevel met zwarte verf was beklad. De gevel en de voordeur volledig proper krijgen lukte niet.

Donderdagochtend trommelde Daphe, die met haar arm in het gips zit, noodgedwongen opnieuw enkele vrienden en kennissen op om te poetsen. “Opnieuw is de gevel en het raam beklad, wellicht met olie dit keer”, zucht ze. Het goedje bleek andermaal moeilijk te verwijderen. “Wat kan ik meer doen dan de politie bellen en klacht neerleggen?”, aldus Daphne. “Ik hoorde via via dat mijn ex ontkent de dader te zijn. Maar ik twijfel niet.”