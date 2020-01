Gevaarlijk Kachtems kruispunt krijgt verkeersplateau Valentijn Dumoulein

29 januari 2020

10u57 0 Izegem In de week van 3 februari gaan er werken van start op het kruispunt van de Hoge-, Mezegem- en Manestraat. De stad laat er een snelheidsremmend verkeersplateau aanleggen. De werken komen er na overleg met de buurt, die er reeds heel wat ongevallen zag gebeuren.

Het kruispunt zal door de werken voor twee maand afgesloten zijn. De start van de werken is onder voorbehoud in de week van 3 februari voorzien. In de Elf-Julistraat zal tijdens de werken eenrichtingsverkeer gelden. Fietsen in beide richtingen blijft mogelijk. Een omleiding voor het verkeer richting Meulebeke is voorzien via de Noordkaai en Kachtemsestraat.

De stad laat weten dat het tijdens de werken mogelijk is dat de werf gedurende enige tijd verlaten oogt. “Dit betekent niet dat de werken afgerond zijn”, laat ze weten. “De verkeersdrempel wordt immers aangelegd met prefab betonelementen, geplaatst op een betonfundering. Het is heel belangrijk dat er geen verkeer over de elementen rijdt. Als de elementen los zouden komen te liggen, zullen ze breken. Om te verhinderen dat er toch verkeer over rijdt, plaatst de aannemer het asfalt pas op het einde van de uithardingstermijn, 28 kalenderdagen na de aanleg.”

Het comité Voor een Verkeersveilig Kachtem juicht de maatregel toe, maar pleit voor een betere omleiding. “De huidige is niet de meest verkeersveilige en is zelfs gevaarlijk hinderlijk voor de dorpskern van Kachtem”, klinkt het. “We hebben reeds contact met de stad opgenomen om dit aan te kaarten.”