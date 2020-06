Gerda Mylle passeert straks laatste keer langs ‘haar’ stadhuis VHS

19 juni 2020

19u06 0 Izegem Als komende woensdag Gerda Mylle (67) begraven wordt, zal dat gebeuren met een tussenstop aan het stadhuis, op de Korenmarkt. Daar zal het stadsbestuur hulde brengen aan de voormalige burgemeester.

De uitvaart van Gerda Mylle vindt plaats op woensdag 24 juni om 10.30 uur in de Sint-Tillokerk. Wegens de coronamaatregelen mogen slechts 100 mensen, een fractie van het aantal dat normaal present tekent op zo’n uitvaartplechtigheid, de kerk binnen. Vanaf 10 uur is er mogelijkheid tot begroeting in de kerk. Wie geen uitnodiging heeft om ook de plechtigheid bij te wonen, moet na de begroeting weer vertrekken.

Hulde aan het stadhuis

Op weg van het uitvaartcentrum Snoeck naar de Sint-Tillokerk wordt vooraf een ommetje gemaakt naar het stadhuis op de Korenmarkt. Daar zal de lijkwagen om 9 uur stipt enkele minuten stilstaan om het stadsbestuur de kans te geven hulde te brengen aan de eerste vrouwelijke burgemeester die de stad heeft gekend. Intussen kan in het stadhuis ook nog altijd het rouwregister worden getekend. Honderden mensen hebben dat intussen al gedaan.